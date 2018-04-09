Инвесткомпании BCS и «Атон» приостанавливают торги бумагами компаний Олега Дерипаски

"БКС намерен до 7 мая полностью прекратить торги бумагами En+ и UC Rusal, в противном случае компания нарушит санкционный режим США", — сообщил один из источников. «Атон, как и ранее, также намерен придерживаться наиболее жесткого варианта применения санкций и отказаться от торгов этими бумагами», — сообщил второй собеседник ТАСС.

Обе компании также официально объявили, что приостанавливают анализ этих бумаг. «Мы приостанавливаем покрытие En+ и Rusal в связи с включением компаний в санкционный список США. Наши рекомендации, целевой ориентир цены на 12 месяцев и другие финансовые прогнозы более не должны использоваться при принятии инвестиционных решений», — говорится в письме аналитического департамента компании «Атон».

"Мы приостанавливаем аналитическое покрытие акций UC Rusal в связи с включением производителя алюминия вместе с основным акционером En+ Олегом Дерипаской и связанными компаниями в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. С данного момента инвесторы не должны полагаться при принятии инвестиционных решений на ранее опубликованные финансовые прогнозы, целевые цены и рекомендации БКС", — говорится в письме аналитического департамента БКС.

Весомые причины

Новые санкции, введенные США 6 апреля, запрещают американским компаниям и гражданам иметь любые отношения с фигурантами санкционного списка. Принципиальное отличие нового режима — санкции возможны и против контрагентов фигурантов списка, если те проводят «существенные транзакции» в интересах лиц из списка.

После внесения бизнесмена Дерипаски в новый американский санкционный список En+ сообщила, что депозитарий — Citibank приостанавливает операции с расписками компании в США.

В понедельник о приостановке торгов расписками En+ сообщила и Лондонская фондовая биржа (LSE) — такое решение принял британский регулятор — Управление по финансовому регулированию и надзору.

Компания En+ провела IPO на Лондонской бирже в ноябре 2017 года, ставшее крупнейшим размещением российской компании за пять лет. Сама компания привлекла $1 млрд, который практически полностью пошел на погашение долга перед ВТБ , еще $500 млн получил Дерипаска, продавший часть бумаг.

Спустя несколько месяцев — в феврале 2018 года — СМИ написали, что британская служба внешней разведки МИ-6 выразила обеспокоенность в связи с выходом холдинга EN+ на IPO «без соответствующих консультаций с разведывательными службами». Кроме того, по данным СМИ, вопросы возникли и у Агентства национальной безопасности США : по его мнению, привлеченные в ходе IPO деньги пошли ВТБ, что нарушает санкционный режим, введенный против российского банка летом 2014 года.

Представитель En+ Group заявлял, что это ложная информация, которая наносит серьезный репутационный ущерб компании. ВТБ, в свою очередь заявил, что размещение En+ соответствовало всем требованиям и не нарушало режима санкций.

Про санкции

Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.