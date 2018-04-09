«Атон» приостановил анализ бумаг компаний Дерипаски из-за санкций США 

«Атон» приостановил анализ бумаг компаний Олега Дерипаска, среди которых En+ и «Русал», после публикации санкционного списка США.
«Инвестиционная группа «Атон» приостановила покрытие компаний En+ и Rusal после включения компаний в санкционный список департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. На наши рекомендации, прогноз цен акций на 12 месяцев и финансовые прогнозы компаний больше не следует полагаться», — говорится в сообщении «Атона».
Ранее 6 апреля США ввели санкции против 26 физических и 15 юридических лиц. Ограничения коснулись следующих компаний: агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины», UC Rusal.
Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.