«Атон» приостановил анализ бумаг компаний Дерипаски из-за санкций США

«Атон» приостановил анализ бумаг компаний Олега Дерипаска, среди которых En+ «Русал» , после публикации санкционного списка США

«Инвестиционная группа «Атон» приостановила покрытие компаний En+ и Rusal после включения компаний в санкционный список департамента по контролю за иностранными активами Минфина США . На наши рекомендации, прогноз цен акций на 12 месяцев и финансовые прогнозы компаний больше не следует полагаться», — говорится в сообщении «Атона».

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.