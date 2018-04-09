Ещё
Лаборатория в Шиханах после обвинений в создании «Новичка» закупит решетки на окна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лаборатория в Шиханах после обвинений в создании «Новичка» закупит решетки на окна 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Филиал ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» в саратовских Шиханах открыл тендер на установку металлических решеток на окна одного из корпусов.
Согласно закупке, размещенной в понедельник, максимальная цена контракта составляет 499 тыс. рублей.
«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
На прошлой неделе британская разведка утверждала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.
Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признавали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему санкции США оказались столь сильным ударом по российскому бизнесу Клиентов «РусАла» попросили не возвращать компании 400 млн долларов долгов «РусАл» пообещал «прорваться»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение79
Черный понедельник наступил для России778
Эрдоган нацелился на Донбасс130
Путин поговорил с Меркель51
Российские миллиардеры стремительно беднеют266
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение