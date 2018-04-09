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Глава Самары о провале плитки в Струковском: «Выясним причину и устраним»
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Глава Самары о провале плитки в Струковском: «Выясним причину и устраним» 

АиФ-Самара 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 9 апреля, под председательством главы Самары Елены Лапушкиной прошло еженедельное рабочее совещание, на повестку которого был вынесен вопрос о ходе месячника по благоустройству, сообщает администрация областного центра.
Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов доложил, что в первую неделю месячника коммунальные службы делали упор на проведение работ по обеспечению эффективного отведения талых вод — открытию дождеприемников, дополнительной проливке канализационных колодцев и очистке водопропускных труб. Кроме того, в местах отсутствия ливневой канализации муниципальные предприятия производили откачку талых вод, откачав за прошедшую неделю с дорог общего пользования более 12 тысяч кубометров.
В планах на эту неделю — работы по вывозу мусора и зимних накоплений, по очистке и покраске урн, дорожных ограждений, опор освещения и остановочных павильонов. В середине недели, 11 апреля, пройдет традиционный муниципальный средник — на уборку городских территорий выйдет семь тысяч сотрудников администрации и муниципальных предприятий. Кроме того, 14 апреля состоится первый общегородской, Гагаринский субботник. Принять участие в наведении порядка может любой желающий — на территории всех районов города начинают работу специализированные пункты выдачи инвентаря. Для его получения необходимо обратиться в администрацию района или к управляющему микрорайоном.
Во время обсуждения плана работ в рамках месячник по благоустройству глава Самары поручила уделить особое внимание устранению дефектов улично-дорожной сети и других объектов городского хозяйства, образовавшихся после зимы.
«Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы. В работу берите все замечания, которые оставляют жители и устраняйте в максимально короткие сроки», — обратилась Елена Лапушкина к руководителю департамента городского хозяйства и экологии.
Напомним, в twitter житель Самары выложил фотографию с провалившейся плиткой в Струковском саду, подписав: «плитку в струкачах уже тестируют Самарские черви». Информацию взял на заметку Дмитрий Азаров и перенаправил главе Самары Елене Лапушкиной, которая ответила руководителю области: «Выясним причину провала и устраним».
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