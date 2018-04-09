Молодые парламентарии Воскресенского примут участие в общегородских субботниках

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На территории Воскресенского 14 и 21 апреля пройдут субботники. В них примут участие представители Молодежной палаты поселения.

— В Воскресенском в настоящее время проходят масштабные работы по благоустройству территории в рамках месячника. Мы, как представители Молодежной палаты, примем участие в уборке муниципального образования, — рассказала председатель объединения Татьяна Кушнерева.

Она добавила, что акция пройдет при поддержке администрации поселения. Ее планируют провести на территории поселка Воскресенское. Молодые парламентарии вместе с жителями уберут с улиц мусор, оставшийся снег и посадят цветы.