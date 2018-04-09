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49-летняя Светлана Бондарчук впервые показала свою маму
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49-летняя Светлана Бондарчук впервые показала свою маму 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@a030aa49-летняя Светлана Бондарчук впервые показала свою мамуСветлана Бондарчук (49) восхищает многих женщин тем, как прекрасно выглядит в своем возрасте. Ее поклонники гадают, в чем секрет привлекательности модели. Недавно звезда раз и навсегда ответила этот вопрос. После фотографии с мамой стало понятно, что причина «вечной молодости» Светланы в удачных генах. Бондарчук опубликовала в своем микроблоге кадр со своей мамой. Фотография вызвала бурную реакцию подписчиков. На снимке рядом со знаменитостью запечатлена молодая женщина с аккуратной короткой стрижкой и лучезарной улыбкой.
Публикация от Sveta R (@a030aa) 8 Апр 2018 в 2:12 PDT  Подписчики звезды пришли в восторг от снимка и написали в адрес женщин на фотографии множество комплиментов: «Какие красавицы! Обе! Светочка, желаем вам в мамином возрасте выглядеть не хуже!», «Улыбки одинаковые», «Очень красивая мама с добрыми глазами!», «Две очень красивые женщины. Есть „порода“. Читай также о том, как Светлана Бондарчук поразила фанатов вызывающими танцами в купальнике.
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