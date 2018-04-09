Качество дорог проверят на территории Рязановского

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Состояние дорожного полотна оценят в поселении Рязановское в рамках месячника по благоустройству. Эту информацию 9 апреля сообщил первый заместитель главы местной администрации Валерий Мазур

— В рамках месячника по благоустройству, который завершится в столице 30 апреля, в поселении Рязановское оценят текущее состояние дорожного полотна. При обнаружении повреждений будет проведен необходимый ремонт, — уточнил Валерий Мазур. — Кроме того, специалисты нанесут дополнительную разметку, по необходимости обновят указатели.

Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделят разграничению парковочных мест, покраске ограждений и детских площадок, добавил Валерий Мазур.

Во время месячника специалисты займутся уборкой прошлогодний листвы и мусора во дворах поселения и благоустройством придомовых территорий.