Ещё
Качество дорог проверят на территории Рязановского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Качество дорог проверят на территории Рязановского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Состояние дорожного полотна оценят в поселении Рязановское в рамках месячника по благоустройству. Эту информацию 9 апреля сообщил первый заместитель главы местной администрации Валерий Мазур.
— В рамках месячника по благоустройству, который завершится в столице 30 апреля, в поселении Рязановское оценят текущее состояние дорожного полотна. При обнаружении повреждений будет проведен необходимый ремонт, — уточнил Валерий Мазур. — Кроме того, специалисты нанесут дополнительную разметку, по необходимости обновят указатели.
Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделят разграничению парковочных мест, покраске ограждений и детских площадок, добавил Валерий Мазур.
Во время месячника специалисты займутся уборкой прошлогодний листвы и мусора во дворах поселения и благоустройством придомовых территорий.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Любительское ралли на электроквадроциклах пройдет в Культурном центре «Внуково» Санитарная обрезка деревьев завершится в Щербинке Юбилей военного комиссариата отпраздновали в Десеновском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение81
Черный понедельник наступил для России788
Эрдоган нацелился на Донбасс140
Путин поговорил с Меркель52
Российские миллиардеры стремительно беднеют275
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение