Показ военной техники и патриотические интерактивные игры пройдут в Реутове в День Победы

Подмосковный Реутов встретит 73-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне показом военной техники, патриотическими конкурсами, концертной и спортивной программами, сообщил в понедельник на заседании оргкомитета по подготовке к празднику глава города Станислав Каторов

«Девятого мая пешеходными станут главные улицы Реутова . На центральной площади около администрации состоится показ военной техники, здесь же расположатся интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость. В Центральном городском парке пройдут исторические квесты, чемпионат по лазертагу, ближе к вечеру в кинотеатре под открытым небом пройдут сеансы старых советских фильмов. Торжества завершатся грандиозным салютом», — сказал Каторов.

Он добавил, что пришедших на праздник будут ждать угощения из «полевых кухонь», разнообразные конкурсы и спортивные соревнования.

По данным Реутовского информагентства, во второй половине дня через город пройдет шествие «Бессмертного полка» и состоится торжественное возложение венков и цветов к мемориалу славы в память о реутовчанах, не вернувшихся с полей сражений.