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Нижегородский мэр рассказал о будущих замах по инвестполитике
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Нижегородский мэр рассказал о будущих замах по инвестполитике 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новая организационная структура администрации Нижнего Новгорода предполагает появление двух отдельных блоков, связанных с инвестиционной политикой, сообщил в понедельник глава города Владимир Панов.
На встрече с предпринимателями он сообщил, что первый блок будет связан с взаимодействием с муниципальными ОАО «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго» и поддержкой тех инвестпроектов, которые будут идти на уровне субъекта РФ. Этот блок будет вести первый заместитель главы администрации города.
По словам Панова, отдельный заместитель будет заниматься вопросами поддержки малого и среднего бизнеса.
Напомним, что грядущие изменения в структуре администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов проанонсировал на первой неделе своего пребывания в должности главы города.
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