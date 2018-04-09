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В Красноуфимске директор МУПа «увел» свыше 7 миллионов рублей
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В Красноуфимске директор МУПа «увел» свыше 7 миллионов рублей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Красноуфимске перед судом предстал директор МУПа «Горкомхоз». Он обвиняется в присвоении 7 миллионов рублей, а также в злоупотреблении полномочиями, что привело к задержке зарплат работникам предприятия. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в 2011 году чиновник заключил договор со знакомым предпринимателем на откачку жидких бытовых отходов от многоквартирных домов в поселке Пудлинговый и их утилизацию. При этом обвиняемый знал, что специальной техники у бизнесмена нет.
В дальнейшем он подписал счета на оплату и акты выполненных работ. В период с января 2012 года по декабрь 20160го МУП перечислил на счет предпринимателя свыше 7,2 миллиона рублей.
"При этом предприниматель, введенный в заблуждение обвиняемым, обналичивал эти денежные средства через банкоматы и передавал директору МУП «Горкомхоз» в полном объеме. Похищенные денежные средства директор муниципального предприятия использовал на личные нужды", — уточнили в надзорном ведомстве.
Как результат — на 6 миллионов рублей увеличилась кредиторская задолженность МУПа, а по итогам пяти лет (с 2012-го по 2016-ый) предприятие получило многомиллионные убытки. Кроме того, финансовые махинации привели задержке по выплате заработной платы 106 работникам МУПа.
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