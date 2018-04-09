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ЦИК: полиция в США обеспечила безопасность на выборах президента РФ на территории страны
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ЦИК: полиция в США обеспечила безопасность на выборах президента РФ на территории страны 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Полиция в США обеспечила безопасность во время проведения голосования на выборах президента России 18 марта на территории страны, одиночные пикеты не помешали процессу. Об этом сообщил в понедельник член ЦИК РФ Василий Лихачев во время встречи со студентами МГИМО.
Он отметил, что ранее в США произошел незаконный, по его мнению, «отъем» российского торгового представительства в Нью-Йорке и здания генконсульства в Сан-Франциско. Кроме того, по словам Лихачева, антироссийски настроенные граждане в США устраивали одиночные пикеты.
"Но должен сказать, что все-таки американская полиция давала возможность обеспечить безопасное проведение [голосования]", — сказал он.
Выборы президента прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.
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