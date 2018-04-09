Китай и США на грани конфликта

5 апреля президент Трамп выразил намерение обсудить дополнительные санкции против Китая : поднять налог на китайские товары, сумма которых эквивалентна 100 миллиардом долларов. И это после того, как буквально на днях власти США раскритиковали Китай за нарушение прав интеллектуальной собственности и обнародовали санкционный план на сумму 50 миллиардов долларов. КНР пошла на ответные шаги на аналогичную сумму, и США тут же ответили местью на месть. За кулисами обе стороны обсуждают то, как можно избежать введения этих санкций, однако трамповская дипломатия торговли становится все опаснее.

«Китай сделал свой выбор: он решил не исправлять проступки, а нанести урон американским фермерам и промышленникам», — заявил президент Трамп 5 апреля, критикуя ответные меры КНР, которая за день до этого обложила налогами 106 видов американских товаров, включая соевые бобы и так далее. Он отдал распоряжение Торговому представительству США обсудить дополнительные санкции. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer) подчеркнул, что требования Трампа справедливы, и тут же приступил к отсеву определенных товаров.

Не далее как 3 апреля Торговое представительство США опубликовало санкционный список, введя 25% налог на 1300 видов китайских товаров, включая промышленных роботов и так далее. Под санкциями оказалось около 10% от общего объема импорта из Китая (примерно 500 миллиардов долларов). Если Вашингтон добавит еще 100 миллиардов долларов, возникнет весьма нестандартная ситуация: налогами будут облагаться около 30% всех китайских товаров.

Буквально на днях на финансовом рынке США стоимость акций 30 промышленных компаний, представленных в индексе Доу-Джонса, упала сразу на 500 долларов из-за опасений, связанных с американо-китайскими трениями, и американские власти отчаянно пытались устранить проблему, «удивившись тому, как удивился рынок». Компании выкупили акции в надежде на то, что США и Китай урегулируют трения при помощи переговоров, однако Трамп подорвал эти ожидания.

Трамп на порядок ужесточил подход, поскольку приближаются промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре. Трампа подозревают в связях с бывшей порноактрисой. В последнее время сообщения об этом стали появляться в СМИ ежедневно. В настоящее время в обеих палатах Конгресса господствует Республиканская партия , однако если она лишится большинства в Палате представителей, возникнет риск процедуры импичмента в связи российскими подозрениями и так далее.

Трамп победил на президентских выборах, провозгласив жесткий курс в отношении Китая: ввести 45% налог на китайскую продукцию. Он решает торговые проблемы, вновь приблизив к себе главу Национального совета по торговле Питера Наварро (Peter Navarro), который входил в предвыборный штаб. Действительно, по данным американских социологических опросов, рейтинг Трампа, снизившийся в декабре прошлого года до 35%, в марте вырос до 40%.

На самом деле США отложили введений санкций примерно на два месяца и за кулисами пытаются прийти с Китаем к компромиссу. Трамп требует от Китая, чтобы он сократил торговый профицит с США на 100 миллиардов долларов. Он также приступил к обсуждению вопроса отправки в этом месяце в Пекин делегации во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным (Steven Mnuchin).

Тем не менее если переговоры будут неудачными, в результате налоговой войны пострадать могут обе стороны. В список 1300 видов товаров, опубликованный США 3 апреля, в основном входит промышленное оборудование и сырье. Он не затрагивает такую высокотехнологичную продукцию, как сотовые телефоны, компьютеры, средства связи и так далее, которые по большей части производятся в Китае, что вполне разумно. Если под дополнительными санкциями в размере 100 миллиардов долларов окажутся средства связи и так далее, это нанесет сокрушительный удар по Китаю, являющемуся крупным экспортером.

Американской экономике также не избежать негативного влияния. Рост стоимости китайских товаров нанесет удар по классу с низким и средним достатком. Скорее всего это станет минусом для властей. В результате ответных мер Китая серьезно пострадает также и экспортная промышленность: авиаиндустрия и так далее. В хаосе окажутся финансовые рынки, что подорвет благоприятное состояние американской экономики.