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Сотрудника Госжилнадзора Башкирии наказали за молчание на заявление на УК
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Сотрудника Госжилнадзора Башкирии наказали за молчание на заявление на УК 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Сотрудника Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору наказали за молчание в ответ на заявление гражданина на управляющую компанию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.
Не найдя управы на управляющую компанию в надзорном ведомстве — Госжилнадзоре по РБ, на ненадлежащее рассмотрение обращения житель Башкирии пожаловался в прокуратуру.
В результате проверки факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Нарушив законодательство, сотрудник ведомства ответили на заявление гражданина о привлечении управляющей организации к административной ответственности по истечении 30-дневного срока. Кроме того, они не направили ему копию определения об отказе в возбуждении административного дела в трёхдневный срок. В результате мужчину лишили права в срок обжаловать процессуальный документ.
По результатам рассмотрения представления прокурора сотрудник Госкомитета, допустивший эти нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.
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