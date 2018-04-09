Сотрудника Госжилнадзора Башкирии наказали за молчание на заявление на УК

Сотрудника Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору наказали за молчание в ответ на заявление гражданина на управляющую компанию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

Не найдя управы на управляющую компанию в надзорном ведомстве — Госжилнадзоре по РБ, на ненадлежащее рассмотрение обращения житель Башкирии пожаловался в прокуратуру

В результате проверки факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Нарушив законодательство, сотрудник ведомства ответили на заявление гражданина о привлечении управляющей организации к административной ответственности по истечении 30-дневного срока. Кроме того, они не направили ему копию определения об отказе в возбуждении административного дела в трёхдневный срок. В результате мужчину лишили права в срок обжаловать процессуальный документ.

По результатам рассмотрения представления прокурора сотрудник Госкомитета, допустивший эти нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.