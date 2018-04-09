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Арендаторы полигона в Рязанской области заключили договор о приеме мусора из Москвы
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Арендаторы полигона в Рязанской области заключили договор о приеме мусора из Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Частная компания-арендатор мусорного полигона в Рязанской области без уведомления властей заключила договор о приеме отходов из Московского региона. Об этом в понедельник сообщили в правительстве Рязанской области.
"Установлено, что между ООО «Утилизация» (арендатор полигона — прим. ТАСС) и московской компанией ООО «Эко— статус» 7 апреля 2018 года был подписан договор о размещении отходов на полигоне ТБО у деревни Кауровка. Профильные министерства и ведомства региона о сделке хозяйствующих субъектов проинформированы не были", — уточнили в региональном правительстве.
Информацию о внезапно появившихся возле полигона мусоровозах с московскими номерами в интернете сообщили местные жители. На место по поручению главы региона оперативно выехал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Как пояснил руководитель компании, договор на прием ТБО с московской фирмой был заключен сроком на 1 день. По результатам выездной проверки губернатор Рязанской области рекомендовал администрации Касимова, в чьей собственности находится полигон, подготовить предложения по расторжению аренды с компанией «Утилизация», которая арендовала полигон на 15 лет.
Полигон ТБО занимает земельный участок около 104 тыс. кв. метров в деревне Кауровка Касимовского района, в 2014 году был принят на баланс и включен в реестр муниципального имущества городского округа Касимов.
Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов неоднократно подчеркивал, что регион не имеет соглашений и договоренностей о приеме отходов из Москвы и Московской области. Кроме того, в конце марта, общаясь с журналистами, глава региона подчеркнул, что проблема обращения с отходами в субъектах РФ нуждается в федеральном регулировании.
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