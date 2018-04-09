Арендаторы полигона в Рязанской области заключили договор о приеме мусора из Москвы

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Частная компания-арендатор мусорного полигона в Рязанской области без уведомления властей заключила договор о приеме отходов из Московского региона. Об этом в понедельник сообщили в правительстве Рязанской области.

"Установлено, что между ООО «Утилизация» (арендатор полигона — прим. ТАСС) и московской компанией ООО «Эко— статус» 7 апреля 2018 года был подписан договор о размещении отходов на полигоне ТБО у деревни Кауровка. Профильные министерства и ведомства региона о сделке хозяйствующих субъектов проинформированы не были", — уточнили в региональном правительстве.

Информацию о внезапно появившихся возле полигона мусоровозах с московскими номерами в интернете сообщили местные жители. На место по поручению главы региона оперативно выехал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков . Как пояснил руководитель компании, договор на прием ТБО с московской фирмой был заключен сроком на 1 день. По результатам выездной проверки губернатор Рязанской области рекомендовал администрации Касимова , в чьей собственности находится полигон, подготовить предложения по расторжению аренды с компанией «Утилизация», которая арендовала полигон на 15 лет.

Полигон ТБО занимает земельный участок около 104 тыс. кв. метров в деревне Кауровка Касимовского района, в 2014 году был принят на баланс и включен в реестр муниципального имущества городского округа Касимов.