После Brexit около 320 тысячам британских сайтов придется сменить домен

По его словам, Еврокомиссия уже объявила, что после Brexit предприятия и организации, основанные в Великобритании, а также резиденты королевства «больше не смогут регистрировать или продлевать доменные имена.eu».

"Триста семнадцати тысячам британских сайтов придется сменить домен", — сказал собеседник агентства.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.