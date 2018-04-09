Ещё
После Brexit около 320 тысячам британских сайтов придется сменить домен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После Brexit около 320 тысячам британских сайтов придется сменить домен 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Около 320 тысячам британских интернет-сайтов, зарегистрированным в доменe.eu, придется сменить зону регистрации после выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщил в понедельник РИА Новости источник в институтах ЕС, знакомый с вопросом.
По его словам, Еврокомиссия уже объявила, что после Brexit предприятия и организации, основанные в Великобритании, а также резиденты королевства «больше не смогут регистрировать или продлевать доменные имена.eu».
"Триста семнадцати тысячам британских сайтов придется сменить домен", — сказал собеседник агентства.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.
РИА Новости: последние новости
Юрист рассказал, как Россия может защититься от санкций США Группа НТС купила "Рутолл" Одному из самолетов "Аэрофлота" присвоят имя Хворостовского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение79
Черный понедельник наступил для России783
Эрдоган нацелился на Донбасс136
Путин поговорил с Меркель52
Российские миллиардеры стремительно беднеют271
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение