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В Саратовской области ищут 12-летнюю Настю Российскую
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В Саратовской области ищут 12-летнюю Настю Российскую 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Девочка пропала на Пасху в Красноармейске Саратовской области. Об этом сообщили жители города в социальных сетях. При этом уточняется, что пропавшая пошла накануне, 8 апреля вечером к бабушке и перестала выходить на связь.
Пропавшую девочку зовут Анастасия Васильевна Российская. Ей 12 лет, но выглядит она старше — на 15 лет. Роста она небольшого — 160 см, телосложение среднее, симпатичная, с голубыми глазами и длинными светло-русыми волосами, которые носит на роспуск.
Тех, кто видел Настю в эти дни, убедительно просят позвонить по телефону: 8 (845) 502-14-45
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