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В Ижевске появятся антивандальные остановки
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В Ижевске появятся антивандальные остановки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Ижевске установят остановки без стёкол — новые конструкции станут защитой от вандалов, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава городского управления благоустройства Артём Богданов.
«Новые конструкции остановок собраны из профиля трубы, стёкол там нет. По сути, павильон состоит из антикоррозийного металла и рекламного блока», — рассказал Богданов.
По его словам, такие установки будут антивандальными — по сути, разбить в них будет нечего. Первая подобная остановка уже появилась в Ижевске у парка им. Кирова. Сейчас городские власти рассматривают представленные экспертами эскизы инновационных павильонов. В них будут размещены лавочки и урны.
«Установка одной такой конструкции обойдётся в 300 тысяч рублей», — пояснил Богданов. Антивандальные остановки появятся в Ижевске наряду с традиционными — полного замещения пока не предусматривается.
Между тем летом прошлого года вандалы разбивали по 50 стёкол в день на остановках городского транспорта.
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