В Ижевске появятся антивандальные остановки

«Новые конструкции остановок собраны из профиля трубы, стёкол там нет. По сути, павильон состоит из антикоррозийного металла и рекламного блока», — рассказал Богданов.

По его словам, такие установки будут антивандальными — по сути, разбить в них будет нечего. Первая подобная остановка уже появилась в Ижевске у парка им. Кирова. Сейчас городские власти рассматривают представленные экспертами эскизы инновационных павильонов. В них будут размещены лавочки и урны.

«Установка одной такой конструкции обойдётся в 300 тысяч рублей», — пояснил Богданов. Антивандальные остановки появятся в Ижевске наряду с традиционными — полного замещения пока не предусматривается.

Между тем летом прошлого года вандалы разбивали по 50 стёкол в день на остановках городского транспорта.