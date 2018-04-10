Вредные вещества возле комплекса «Хартии» на Алтушке не превышали допустимых концентраций в марте — Роспотребнадзор

В воздухе около мусоросортировочного комплекса компании «Хартия» на Алтуфьевском шоссе в течение марта не было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по СВАО Елена Городиская.

— Отбор и лабораторное исследование проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне данного предприятия производится аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве ». В ходе анализа выявляется содержание в воздухе основных вредных веществ, таких как аммиак, сажа, сероводород, фенол, формальдегид, этенилбензол, бензол, — пояснила она.

Напомним, комплекс находится по адресу Алтуфьевское шоссе, 51. (ак)