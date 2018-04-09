В Главгосстройнадзор через портал «Добродел» за неделю поступило более 200 обращений

Со 2 по 8 апреля в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 247 обращений от жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Вопросы касались проверки законности строительства (29 обращений), содержания строительных площадок (31 обращение), также поступали обращения на проведение шумных работ в ночное время (28), задержки сроков сдачи объектов (16), 17 обращений касались отсутствия информационного щита на стройплощадке, 54 вопроса долевого строительства, 67 обращений поступило на иные темы. Кроме того, четыре обращения были направлены для исполнения иным центральным исполнительным органам власти Московской области

Также за неделю было рассмотрено 156 проектов ответов, 121 из которых поступил от администраций муниципальных образований, 28 — от территориальных отделов Главгосстройнадзора, семь — от иных органов исполнительной власти. За неделю успешно решены проблемы по 40 обращениям.