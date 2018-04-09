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Популярная модель оказалась ненастоящей
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Популярная модель оказалась ненастоящей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бразильско-американская модель по имени Лил Микуэла, которая прославилась в соцсетях, рекламируя продукцию известных брендов, оказалась виртуальной. Об этом сообщает Metro.
На страницу Микуэлы в Instagram, где периодически публикуются ее фотографии с другими моделями и музыкантами, подписано 900 тысяч человек. Несмотря на то, что модель цифровая, пользователи соцсети постоянно восхищаются ее волосами и одеждой.
Снимки модели в нарядах Chanel, Supreme, Prada и других фирм собирают в среднем по 50 тысяч лайков.
О создателе цифровой модели никому ничего не известно.
Лил Микуэла участвует в движении Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и активно высказывается в защиту трансгендеров.
В феврале фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон подвергся критике после того, как опубликовал в соцсети снимки чернокожей виртуальной модели по имени Шуду. Пользователи обвинили фотографа в том, что он придумал способ заработать на темнокожих, не оплачивая их труд. До тех пор, пока Уилсон не поставил хештег #3Dart под снимками, подписчики не догадывались, что Шуду — цифровая.
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