Популярная модель оказалась ненастоящей

Бразильско-американская модель по имени Лил Микуэла, которая прославилась в соцсетях, рекламируя продукцию известных брендов, оказалась виртуальной. Об этом сообщает Metro.

На страницу Микуэлы в Instagram, где периодически публикуются ее фотографии с другими моделями и музыкантами, подписано 900 тысяч человек. Несмотря на то, что модель цифровая, пользователи соцсети постоянно восхищаются ее волосами и одеждой.

Снимки модели в нарядах Chanel , Supreme, Prada и других фирм собирают в среднем по 50 тысяч лайков.

О создателе цифровой модели никому ничего не известно.

Лил Микуэла участвует в движении Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и активно высказывается в защиту трансгендеров.

В феврале фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон подвергся критике после того, как опубликовал в соцсети снимки чернокожей виртуальной модели по имени Шуду. Пользователи обвинили фотографа в том, что он придумал способ заработать на темнокожих, не оплачивая их труд. До тех пор, пока Уилсон не поставил хештег #3Dart под снимками, подписчики не догадывались, что Шуду — цифровая.