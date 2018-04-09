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Правительство утвердило план совершенствования законодательства для использования БПЛА
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Правительство утвердило план совершенствования законодательства для использования БПЛА 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России утвердило «дорожную карту» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится на сайте кабмина.
«План… предусматривает разработку и внедрение процедур, регламентирующих действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих беспилотные авиационные системы», — отмечается в сообщении.
Осуществление плана будет проходить в несколько этапов до 2035 года.
По каждому из прописанных пунктов плана имеются целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.
В феврале «Парламентская газета» сообщала, что Минтранс приступил к разработке закона об уничтожении беспилотников, проводящих несанкционированные полёты.
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