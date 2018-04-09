Правительство утвердило план совершенствования законодательства для использования БПЛА

Правительство России утвердило «дорожную карту» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится на сайте кабмина.

«План… предусматривает разработку и внедрение процедур, регламентирующих действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих беспилотные авиационные системы», — отмечается в сообщении.

Осуществление плана будет проходить в несколько этапов до 2035 года.

По каждому из прописанных пунктов плана имеются целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.