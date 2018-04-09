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Ночью казанец стучал в двери и не давал никому спать
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Ночью казанец стучал в двери и не давал никому спать 

Казанский Портал 2 часа назад
В Казани задержали агрессивного мужчину, который стучал в двери и не давал никому спать. Инцидент произошел минувшей ночью в подъезде дома по улице Волгоградской.
По словам жителей, мужчина не только стучался, но и громко ругался и сквернословил. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что он живет в этом доме. При этом он находится в розыске за уличный грабеж, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.
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