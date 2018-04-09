Не получил повестку — все равно иди в военкомат?

Обозреватель Sobesednik.ru изучает, что меняют в правилах призыва на военную службу идея отправлять повестки по почте.

Пара минут потребовалось депутатам Государственной думы , чтобы запустить процесс принятия законопроекта, который установит новые правила получения повестки в армию. Нижняя палата парламента потратила это время на обсуждения документа в первом чтении. Вопросов к докладчику (инициатор — «Единая Россия» ) не было вовсе. Никто против не голосовал, а значит, скорее всего, законопроект будет принят.

Несмотря на то, что сохраняется и нынешний способ вручения повесток — лично под роспись, вскоре можно будет их также посылать заказным письмом по почте, или в той или иной форме призывник будет приходить в военкомат сам. Сейчас способ вручения — только лично под расписку: без повестки призывнику не надо ходить ни в какой военкомат. Наоборот — военные должны в некоторых случаях проявлять находчивость, чтобы вручить повестку. Хотя чаще всего они прибегают к помощи участковых.

Вопрос юристу. Когда уклонистов от армии уволят с госслужбы?

Принимаемый документ облегчит работу военкоматов. Судите сами: можно будет «вручать» повестку, посылая ее по адресу постоянной регистрации призывника заказным письмом с уведомлением о вручении. Причем необязательно, чтобы письмо получил сам призывник — в список тех, кто может ее получить (и тем самым обязать призывника явиться в военкомат), добавятся совершеннолетние члены семьи или лица, уполномоченным этими гражданами представлять их интересы в отношениях с призывными комиссиями. То есть для военкомата это как если бы вы сами его получили.

Отказ от получения повестки будет считаться уклонением. А вот как быть, если не призывник, а совершеннолетний член его семьи откажется принимать повестку? По новому документу, это тоже будет считаться уклонением — причем уклонением призывника. Впрочем, правительство в своем отзыве не одобряет включение совершеннолетних членов семьи призывника в число тех, кто может получить повестку на законных основаниях.

В военкомат необходимо явиться в определенный срок — три дня. Либо, если призыв закончился и вы докажете, что не уклонялись, вы обязаны прийти сами в военкомат за новой повесткой. И это следующее предлагаемое нововведение, которое вызывает оторопь и у потенциальных призывников, и у правозащитников: ведь граждане, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны будут самостоятельно являться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу.

Что же ждет уклонистов? Их сейчас по стране более 150 тысяч. По закону молодому человеку угрожает административная ответственность (предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей). Не стоит забывать и о статье 328 Уголовного кодекса. В зависимости от обстоятельств дела уголовная ответственность наступает за уклонение без законных оснований и наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо даже лишением свободы на срок до двух лет.

Из последних решений по подобным историям: уклонист из Вологды «бегал» четыре года — получил штраф 70 тысяч руб. А уклониста из Брянской области , который трижды проигнорировал вызов в военкомат, оштрафовали на 50 тысяч.

Адвокат: Ничто не мешает проигнорировать электронную повестку в военкомат