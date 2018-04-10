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Первый этап строительства храма Казанской Божией Матери завершили на востоке Москвы
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Первый этап строительства храма Казанской Божией Матери завершили на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Первый этап строительства храмового комплекса Казанской Божией Матери в Восточном Измайлове завершен, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
«В рамках «Программы-200» в ВАО столицы продолжается активное строительство храмового комплекса в честь Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери. Общая площадь участка составляет 3866 квадратных метров. На сегодняшний день завершен первый этап строительства храмового комплекса, храм постепенно дополняется административными, приходскими службами, воскресной школой», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Строительство храмового комплекса ведется на месте старого административного здания, отданного более 15 лет назад под нужды церкви. Начался проект еще в 2001 году, когда министерство путей сообщения передало РПЦ двухэтажное ветхое здание.
Тогда само здание представляло собой небольшое тесное помещение, совершенно не приспособленное для богослужений, и не вмещающее всех желающих. Поэтому и родилась идея реконструкции. Было принято решение не сносить его сразу под ноль, а реконструировать сначала одну часть старых помещений, потом вторую, чтобы не прерывать богослужений, одновременно ведя работы на новом храме. Позднее проект включили в городскую программу.
Строительство храма ведется практически в шаговой доступности для жителей окружающих домов, поэтому они принимают активное участие в строительстве. Располагается он в глубине жилого квартала по 9-й Парковой улице, рассчитан на 350-400 прихожан.
На сегодняшний день в главном храме, восточной его части, который создавался по канонам русского зодчества в стиле 17–18 веков, полностью завершена внутренняя отделка здания, приступили к устройству иконостаса, также все силы сосредоточены на благоукрашении. В западной части храма строители поднимают стены будущей пристройки, два этажа возведены, выходят на третий. Планируется, что все общестроительные работы на храмовом комплексе будут завершены в текущем году.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.
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