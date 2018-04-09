«Сделаем мишке пластическую операцию». Автору логотипа «Покупай пермское» придется его изменить

Через неделю пермякам представят новый логотип бренда «Покупай пермское», сообщает РБК Пермь . Ранее выяснилось, что новый логотип, разработанный дизайнером Алексеем Лаптевым почти идентичен шаблонному логотипу, размещенному на сайте Freepik.com. — Суть простая. Мы сохраняем основную идею: доброжелательный позитивный мишка, обнимающий букву «п». Сделаем мишке пластическую операцию. Автору необходимо будет доработать логотип так, чтобы он отличался от работы индонезийского дизайнера, — рассказала 59.ru вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — Я не могу судить, была ли работа плагиатом, но пусть это останется на совести ее автора.

Также Елена Гилязова добавила, что после доработок логотип вновь будет проверен на возможность регистрации в качестве товарного знака, а у пермяков будет еще одна возможность проверить уже обновленное лого на уникальность. Автор работы дизайнер Алексей Лаптев в разговоре с 59.ru подтвердил, что образ очень похож, но отметил — своего он рисовал сам. — Возможно, я видел этот логотип где-то три—пять лет назад и образ отпечатался у меня в сознании, — рассказал 59.ru дизайнер. Ранее мы рассказывали о том, что утверждена концепция бренда «Покупай пермское».