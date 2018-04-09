Самый удачный день для свадеб. Красная горка символизирует зарождение любви

15 апреля в саду «Эрмитаж» пройдет традиционный русский праздник «Красная горка».

В Древней Руси этот весенний праздник с гуляньями, играми, хороводами знаменовал приход весны. По православному обычаю Красная Горка — это народное название первого воскресенья после Пасхи — день, когда было принято вступать в брак. Эта традиция поддерживается до сих пор. По информации пресс-службы столичного ЗАГС, накануне Красной Горки, 13 и 14 апреля, создадут семью 1300 пар москвичей.

А в воскресенье, 15 апреля, для пар, только заключивших брачный союз, а также для рядовых жителей и гостей столицы, в саду «Эрмитаж» проведут праздник «Красная горка». Здесь их ждет большая этнокультурная площадка, рассказывающая о славянских и не только свадебных обрядах. Дети смогут поучаствовать в развлекательно-познавательной программе, а все желающие — в танцевально-музыкальном флешмобе. Также можно посетить выставку-ярмарку мастеров прикладного искусства. Начало праздника в 12 часов.