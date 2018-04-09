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Рамблер/топ-100 на Moscow Python MeetUp
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Рамблер/топ-100 на Moscow Python MeetUp 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Команда Рамблера постоянно участвует во множестве различных конференций и митапов, причем во многих из них — на постоянной основе. На очередном прошедшем Moscow Python MeetUp №54 Руководитель группы разработки технологий Виталий Самигуллин прочел доклад «Разработка API Clickhouse для Рамблер/топ-100».
Участники митапа не только узнали о работе Рамблер/топ-100 и обработке аналитических запросов, но и погрузились в глубины разработки, чему, собственно, и посвящен митап. Виталий объяснил, почему мы выбрали ClickHouse в качестве хранилища, как спроектировали API для работы с системой, каким образом адаптировали его и обеспечили качество когда, каким способом повысили его скорость и удобство разработки. Разобрались с понятием «кубик», изучили устройство «кубиков» на Python и рассмотрели реальные примеры реализации «кубиков» метрик и размерностей.
Презентацию доклада Виталия Самигуллина «Разработка API Clickhouse для Рамблер/топ-100» можно скачать здесь.
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