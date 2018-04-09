Ещё
В Выхине-Жулебине прошел марафон здоровья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Выхине-Жулебине прошел марафон здоровья 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В четверг, 5 апреля, в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино состоялся марафон здоровья «Здоровым быть — век долгий жить». Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе (ЦБС) ЮВАО.
— Маленькие читатели весело и дружно отправились в путешествие по «Стране здоровья». На станциях «Неболейка», «Спортландия», «Режим дня» и «Олимпик» ребят ожидали интересные конкурсы и задания, — отметили в библиотеке.
Не осталась без внимания и тема негативного воздействия на организм курения, употребления алкоголя и наркотиков. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Занятие по декупажу прошло в Выхине-Жулебине Об освобождении земельных участков, используемых с нарушением норм Земельного кодекса по адресу: ул.Генерала Кузнецова, д.18, корп.2 Техника пожарного не подведет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение76
Черный понедельник наступил для России775
Эрдоган нацелился на Донбасс117
Путин поговорил с Меркель50
Российские миллиардеры стремительно беднеют261
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение