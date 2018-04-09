В Выхине-Жулебине прошел марафон здоровья

В четверг, 5 апреля, в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино состоялся марафон здоровья «Здоровым быть — век долгий жить». Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе (ЦБС) ЮВАО.

— Маленькие читатели весело и дружно отправились в путешествие по «Стране здоровья». На станциях «Неболейка», «Спортландия», «Режим дня» и «Олимпик» ребят ожидали интересные конкурсы и задания, — отметили в библиотеке.

Не осталась без внимания и тема негативного воздействия на организм курения, употребления алкоголя и наркотиков. (вт)