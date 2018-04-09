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Букмекеры: Черышев не сумеет забить «Атлетику», но «Вильярреал» победит
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Букмекеры: Черышев не сумеет забить «Атлетику», но «Вильярреал» победит 

Чемпионат.com 2 часа назад
Букмекеры назвали фаворита матча 31-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетик» Б, который пройдёт сегодня, 9 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал» и предлагают поставить на хозяев за 1.80. Шансы «Атлетика» на победу оценены коэффициентом 4.75. Поставить на ничью можно за 3.50. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65. Вероятность того, что обе команды забьют, оценена в 2.05. Самые вероятные авторы голов — Никола Сансоне (2.40) и Карлос Бакка (2.60).
Гол россиянина Дениса Черышева идёт за 4.00.
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