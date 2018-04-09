«Атлетик» на выезде обыграл «Вильярреал» 

«Атлетик» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе хозяев единственный мяч забил Карлос Бакка, у гостей отличились Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин. Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Денис Черышев провёл на поле более получаса, выйдя на замену на 61-й минуте.
«Вильярреал» (47 очков) занимает шестое место в таблице чемпионата, «Атлетик» (39) — 12-е.