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«Атлетик» на выезде обыграл «Вильярреал»
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«Атлетик» на выезде обыграл «Вильярреал» 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Атлетик» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе хозяев единственный мяч забил Карлос Бакка, у гостей отличились Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин. Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Денис Черышев провёл на поле более получаса, выйдя на замену на 61-й минуте.
«Вильярреал» (47 очков) занимает шестое место в таблице чемпионата, «Атлетик» (39) — 12-е.
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