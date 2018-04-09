Запах навоза заглушили хлоркой: власти рассказали, когда перестанет вонять вода в Ростовском районе

Ярославской области власти признали, что попадание навоза в водопровод — это серьёзное ЧП. Проблема с грязной водой привела к тому, что люди не могут ни помыться, ни чаю попить. За чистой водой из цистерн выстраиваются очереди. 76.ru разбирался, что делают власти, чтобы вернуть людям нормальную воду, когда это произойдёт и какие глобальные проблемы вскрыл этот скандал.

— Чтобы обеззаразить воду, мы ввели режим гиперхлорирования. Это официальный режим, одобренный Роспотребнадзором , — объяснил корреспонденту 76.ru мэр Ростова Великого Андрей Лось . — Теперь вода пахнет хлоркой, но она хотя бы безопасная.

Озвучил градоначальник и приблизительные сроки решения проблемы.

Сегодня вода стала менее мутной, но по-прежнему воняет. Теперь ещё и хлоркой

— Если смотреть оптимистично, то потребуется ещё день или два, — предположил Андрей Лось.

С чего всё началось

Без чистой воды жители Ростовского района остались сразу после потепления. В этот момент на полях оттаял снег. Как раз в том месте, где местное сельхозпредприятие вывалило огромное количество навоза. И тот вместе с талым снегом стёк в реку Устье, на которой в Ростовском районе стоит водозабор. В квартирах ростовцев завоняла вода из-под кранов.

Жители бросились скупать канистры с питьевой водой из магазинов. Дошло до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Ездят по Ростову и специальные машины, где люди могут взять чистой воды. Достаётся не всем. Некоторые ростовцы даже ездят с канистрами на святой источник, который находится за городом по пути к Борисоглебу.

Из-за попавшего в водопровод навоза произошёл крупный скандал: более 200 ростовцев вышли на митинг, а один бывший житель города даже устроил одиночный пикет в Москве у стен Кремля.

В районе ситуация хуже.

— У нас вода ужасная и весной, и зимой, и осенью — всегда, — жалуется жительница посёлка Семибратово Галина Онучина. — Но сейчас хуже, чем всегда.

Такие советы раздают ростовцам власти и коммунальщики

И к здешним жителям водовозы не приезжают. Каждый придумывает сам, где взять воды.

Что говорит мэр Местные власти дают советы.

— Ситуация уже нормализовалась и люди могут помыть руки водой из-под крана, — отрапортовал глава сельского поселения Семибратово Александр Чекин. — А для питья воду можно брать в магазине или в другой части посёлка. Здесь колонки подключены к другому водоводу — из скважин.

Почему в Ростове всё так плохо с водой

Информацию о ЧП растиражировали региональные и столичные СМИ, местные паблики в социальных сетях. Тут-то и всплыла давняя проблема — в целом плохая система очистки на водозаборе в Ростовском районе на реке Устье.

В парк Победы на митинг вышло более 200 человек

Система очистки на ростовском водозаборе примитивна донельзя. А в том же Семибратово ещё проще. Если не углубляться в подробности, то это просто чаны, в которые попадает вода из реки, отстаивается, а потом идёт в городской водопровод. Около пяти лет назад здесь стали строить современные очистные сооружения. Но тогда куда-то пропали деньги, выделенные на работы. Были суды, но в итоге не нашлись ни деньги, ни виновные.