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Около 600 дворов благоустроят в Нижегородской области в 2018 году
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Около 600 дворов благоустроят в Нижегородской области в 2018 году 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
577 дворов будет благоустроено в Нижегородской области в 2018 году в рамках программы «Комфортная городская среда». Об этом сообщил руководитель проекта Владимир Солдатенков на совещании 9 апреля.
По его словам, на реализацию проекта выделено 1,172 млрд рублей. 661 млн рублей выделен из федерального бюджета, 387 — из областного и 123 — из местных. Участниками программы станут все 52 района и округа региона. Помимо дворовых территорий также будет благоустроено 66 общественных пространств и шесть парков малых городов.
«До 15 мая мы также планируем вместе с главами администраций провести ревизию территорий, благоустроенных в прошлом году, чтобы посмотреть, в каком состоянии они находятся сегодня. Кроме того, мы понимаем, что все они должны активно работать. На данных территориях должны проводиться различные мероприятия. Например, если мы построили спортивную площадку, на ней регулярно надо организовывать соревнования. Мы рекомендуем разработать событийный план», — сказал Солдатенков.
Он также добавил, что на всех территориях, которые планируется благоустроить в текущем году, проведут субботники. Кроме того, в ближайшее время будут подведены итоги общественных обсуждений по территориям, которые стали победителями в ходе рейтингового голосования 18 марта.
«Объем работ предстоит колоссальный. Мы наметили план, и наша главная задача, помимо выделения денежных средств — это качество работ», — отметил секретарь НРО партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Денис Москвин.
Владимир Солдатенков в свою очередь сообщил, что в основе проекта лежит главный принцип — делать для людей и вместе с людьми.
«Необходимо трудовое участие граждан. Мы также планируем организовать конкурс на самый красивый двор. Кроме того, граждане должны осуществлять общественный контроль за производством работ» — подчеркнул Солдатенков.
Напомним, работы по благоустройству выбранных нижегородцами территорий завершатся к октябрю.
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