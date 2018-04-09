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О творчестве Платонова и Шаламова поговорили старшие школьники в библиотеке на Усиевича
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О творчестве Платонова и Шаламова поговорили старшие школьники в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Очередная встреча с читателями в рамках «платоновского урока» состоялась в библиотеке № 42 на улице Усиевича. На этот раз гостями был проведен сравнительный анализ произведений Андрея Платонова и Варлама Шаламова. Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— Учащиеся старших классов организовали круглый стол на тему «Трагичный оптимист Платонов и „неудобный“ Шаламов», на котором рассмотрели вопрос влияния Платонова на творчество Шаламова, выделили схожие мотивы в прозе писателей, — поделилась Гришина.
Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 16. (мю)
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