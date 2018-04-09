О творчестве Платонова и Шаламова поговорили старшие школьники в библиотеке на Усиевича

Очередная встреча с читателями в рамках «платоновского урока» состоялась в библиотеке № 42 на улице Усиевича. На этот раз гостями был проведен сравнительный анализ произведений Андрея Платонова Варлама Шаламова . Об этом рассказала заведующая библиотекой Татьяна Гришина — Учащиеся старших классов организовали круглый стол на тему «Трагичный оптимист Платонов и „неудобный“ Шаламов», на котором рассмотрели вопрос влияния Платонова на творчество Шаламова, выделили схожие мотивы в прозе писателей, — поделилась Гришина. Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 16. (мю)