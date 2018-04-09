Торговая война может еще больше ослабить доллар

Китаем. И без того слабому доллару США не пойдет на пользу торговая война между США

Индекс доллара WSJ в этом году уже упал на 2,3%. В пятницу индекс показал снижение на 0,2%, так как инвесторы опасались роста напряженности торговых отношений между этими странами, обладающими крупнейшими в мире экономиками. Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США также оказали давление на доллар, так как были хуже ожиданий, сообщает Dow Jones.

В последние недели США и Китай ввели пошлины в отношении друг друга на импорт товаров на общую сумму в миллиарды долларов. После того, как США пригрозили увеличить в три раза стоимость импорта китайской продукции, были введены пошлины на товары в размере 150 млрд долларов. Китай, в свою очередь, заявил о готовности нанести «сильный» ответный удар.

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил в пятницу, что есть «возможность начала торговой войны», что вызвало резкое падение на фондовом рынке, а также поняло вниз американскую валюту. На выходных тон заявлений Мнучина был более мягким, и в интервью для CBS он сказал: «Я не ожидаю торговой войны». Это заявление вызвало рост акций и доллара США в понедельник.

По мнению аналитиков UBS, торговая напряженность может привести к росту доллара США против некоторых валют развивающихся рынков, которые зависимы от экспорта, но доллар вряд ли сильно вырастет против таких основных валют, как евро и японская иена. В пятницу доллар упал на 0,3% против евро и на 0,4% против иены.

Это обусловлено тем, что крайне протекционистская торговая политика в США может повлечь за собой введение пошлин в отношении США со стороны других стран, что снизит товары на американские экспортные товары, а значит и на доллар США.

Согласно сообщению WSJ в понедельник, торговая напряженность и ее последствия для экономики США могут удержать Федеральную резервную систему США от ужесточения денежно-кредитной политики, что стало бы еще одним негативным фактором для доллара. Более низкие ставки делают активы США менее привлекательными для инвесторов.

В пятницу инвесторы оценивали вероятность еще двух или более повышений ставок ФРС в этом году в 24% против 33% днем ранее, как показали данные CME Group.

Администрация Трампа, вероятно, не против дальнейшего ослабления доллара. В конце концов, более низкий курс доллара делает экспорт более привлекательным, что может противодействовать любому падению спроса на американские товары ввиду более ограничительной торговли. В прошлом власти США говорили, что слабость доллара является «хорошим фактором для торговли».