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В Самаре велосезон откроют заездом от площади Славы до Курумоча
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В Самаре велосезон откроют заездом от площади Славы до Курумоча 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Велосезон в Самарской области планируют открыть 21 апреля. Ознаменует это событие заезд от площади Славы в столице региона до поселка Курумоч.
— К 9:00 сотни велосипедистов устремятся на площадь Славы, где в 9:30 построится общая велоколонна. В 10:00 она стартует и проследует 39 км до Курумоча. Здесь пройдет традиционный велопикник, — сообщили организаторы — представители клуба «ВелоСамара».
Карта заезда
В программе праздника конкурс на самую креативную стилизацию велосипеда, эстафеты, розыгрыши призов, показательные выступления велотриалистов. Участников обещают угостить чаем из самовара. Также на лесной поляне будут работать кухня на колесах и летний кинотеатр.
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