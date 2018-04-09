В Самаре велосезон откроют заездом от площади Славы до Курумоча

Велосезон в Самарской области планируют открыть 21 апреля. Ознаменует это событие заезд от площади Славы в столице региона до поселка Курумоч.

— К 9:00 сотни велосипедистов устремятся на площадь Славы, где в 9:30 построится общая велоколонна. В 10:00 она стартует и проследует 39 км до Курумоча. Здесь пройдет традиционный велопикник, — сообщили организаторы — представители клуба «ВелоСамара».

Карта заезда

В программе праздника конкурс на самую креативную стилизацию велосипеда, эстафеты, розыгрыши призов, показательные выступления велотриалистов. Участников обещают угостить чаем из самовара. Также на лесной поляне будут работать кухня на колесах и летний кинотеатр.