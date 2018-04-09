Неисполнительный директор En+ Чжао Гуанмин покинул совет директоров компании 

«En+ Group…сообщает, что Чжао Гуанмин — неисполнительный директор компании — покинул совет директоров с 9 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Ранее En+ [сообщала] (https://rns.online/energy/Nezavisimii-direktor-En-Dominik-Fres-pokinul-sovet-direktorov-kompanii-2018-04-09/), что ее совет директоров покинул независимый директор Доминик Фрес.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».