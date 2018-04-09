Ещё
Неисполнительный директор En+ Чжао Гуанмин покинул совет директоров компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неисполнительный директор En+ Чжао Гуанмин покинул совет директоров компании 

Rambler News Service 33 минуты назад
«En+ Group…сообщает, что Чжао Гуанмин — неисполнительный директор компании — покинул совет директоров с 9 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Ранее En+ [сообщала] (https://rns.online/energy/Nezavisimii-direktor-En-Dominik-Fres-pokinul-sovet-direktorov-kompanii-2018-04-09/), что ее совет директоров покинул независимый директор Доминик Фрес.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
Rambler News Service: последние новости
Bloomberg: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи в связи с санкциями США НТС Игоря Ротенберга приобрела разработчика систем взимания платы на автодорогах Глава «Почты России» назвал крушение дрона «жесткой посадкой»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России699
Акции Сбербанка рухнули107
Курс доллара преодолел новый рубеж275
Путин наградил американского генерала60
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение