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Аэропортам Оренбурга и Орска разрешат открыть комнаты для курения
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Аэропортам Оренбурга и Орска разрешат открыть комнаты для курения 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инициатива уже внесена в Госдуму, в скором времени она придет и в регионы. В Оренбурге проект закона рассмотрят на ближайшем заседании законодательного собрания.
«Предлагаемая мера сегодня представляется более эффективной в отношении защиты некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий малоэффективный запрет на «курилки». Согласно проекту закона руководители аэропортов должны будут оборудовать комфортабельные места для курения, обеспеченные вытяжкой, вентиляцией, достаточным метражом. Эти комнаты оснащаются за счет аэропорта», — отметила Шукурова.
Предлагаемые изменения позволят соблюсти баланс интересов пассажиров и избежать неудобств, с которыми сейчас неизбежно сталкиваются курящие, отметили члены комитета. Поэтому принято решение поддержать федеральный проект закона.
«Но при этом мы учитываем и права тех, кто обладает этой пагубной привычкой, и тех, кого хотим защитить от вредного воздействия», — подчеркнула Татьяна Шукурова.
«ФедералПресс» ранее сообщал, что курительные комнаты будут возвращены в столичный аэропорт «Шереметьево».
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