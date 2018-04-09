Взаимная помощь улучшит отношения

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол о проблемах миграционной политики в многонациональной Москве . Эксперты обсудили необходимость самых последних инициатив, требующих ужесточения закона, после чего постарались вывести свою формулу эффективного решения существующих проблем.

ГЛАВНЫЙ ЗАЛОГ УСПЕХА

— Пожалуй, нет ни одного государства, которое решило бы до конца проблему нелегальной миграции. А в ряде стран, например в южных штатах США , нелегальная миграция и вовсе допускается как явление. Особенно в сезон сбора ягод и фруктов. Видимо, некоторые виды экономической деятельности нуждаются в нелегальных мигрантах.

Что же касается закона… Проще всего ужесточить. Но те меры, которые работали, когда была несущественная подвижка населения, сейчас малоэффективны. К сожалению, за то время, сколько у нас существует миграция, появился целый пласт людей, которые ущемлены в базовых ценностях.

Сегодня слова «таджик» и «узбек», которые должны обозначать древние народы с древней культурой, применимы к тем, кто готов браться за любую черную работу. Так не должно быть. Это говорит только о том, что просто запрещать, не пускать, выдворять, уже недостаточно. Нужно понять, что явление миграции необратимо. Ведь в конечном счете успешнее будет не та страна, которая технологически лучше развита, а та, которая сможет создать комфортные условия для совместного проживания разных народов.

РОДИНА — НЕ ПРОСТО МЕСТО НА КАРТЕ

Мнение Игоря Круговых, заместителя председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы

— Год назад была принята новая Стратегия национальной политики Москвы до 2025 года. Она во многом написана на новых концептуальных основах. Особое внимание уделяется вопросам миграции. Что нужно сделать, чтобы в многонациональной Москве механизмы мирного соседства народов работали эффективно? Основные направления миграционной политики, с одной стороны, связаны с привлечением иностранной рабочей силы, а с другой — с созданием условий для снижения зависимости экономики столичного региона от мигрантов.

Все-таки родина — нечто большее, чем просто место на карте, где ты родился и вырос. Я никогда не соглашусь с тем, что бросить свою страну — не важно какую — намного лучше, чем жить и работать дома.

Я — москвич, из семьи москвичей, но военных. И в первый класс я пошел в центральном районе Туракургана Наманганской области Узбекистана . Так вот, когда я пошел в школу, из 40 первоклашек только трое разговаривали на русском языке. Среднюю Азию я знаю прекрасно и благодарен ей за свою счастливую юность. Поэтому и говорю: давайте поможем соседям. И будем счастливо жить в своих странах, обязательно приезжая друг к другу в гости.

ПЕРЕЕХАТЬ И СТАТЬ ПАТРИОТОМ

Мнение Юрия Московского, руководителя Комиссии по нормативно-правовым инициативам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Нелегальная миграция — явление ненормальное. Правоохранительные органы не работают в должной мере: вроде как все знают, но почему-то бездействуют. Поэтому и нужно ужесточать закон. И прежде всего в отношении тех, кто покрывает коррупционные схемы. Ведь сами иностранцы нередко становятся заложниками ситуации.

Более того, многие из них — и я сейчас говорю о людях, которые приезжают к нам с территории бывшего СССР, — охотно принимают российское гражданство и становятся великолепными работниками и патриотами нашей страны. По этому поводу на днях в Министерстве внутренних дел высказались за упрощение процедуры получения гражданства для приезжающих к нам высококвалифицированных специалистов и студентов, которые учатся в российских вузах и хотят остаться жить в России . На мой взгляд, упрощение должно быть и для носителей русского языка. Такая формулировка есть в российском законодательстве. И если бы она в полной мере была задействована нашим миграционным законодательством, то у нас появилось бы еще несколько миллионов российских граждан, которые нам крайне необходимы. Сила России, Москвы как раз и заключается в том, что мы принимаем в конечном счете всех и помогаем им адаптироваться. Но как быстро мигрант станет для нас своим, зависит от самого человека. Кому-то хватит и дня, а кому-то, чтобы войти в социум, нужны годы.

ЗАКОН НУЖНО УЖЕСТОЧИТЬ ИЗ-ЗА ВОПИЮЩИХ СЛУЧАЕВ

— Нелегальная миграция выгодна прежде всего тем, кто на этом зарабатывает неплохие деньги. Поэтому мы и хотим внести изменение в Уголовный кодекс. Депутаты Мосгордумы предлагают ввести уголовную ответственность для тех, кто содействует организации нелегальной миграции. И это не иностранцы, а россияне, жители столицы, которые рассматривают мигрантов как источник доходов.

Почему нужна именно уголовная ответственность? Работая над законопроектом, мы изучили правоприменительную практику и наткнулись на вопиющий случай. Житель Екатеринбурга зарегистрировал в своей квартире 57 мигрантов.

Этим заинтересовалась полиция. Но собственник жилья нашел хорошего адвоката, который успокоил его, мол, не волнуйся, еще ни разу ни одно дело не довели до конца. И когда уже слухи дошли до прокурора города и он лично взял ситуацию под контроль, в той самой квартире были зарегистрированы 6748 мигрантов.

Поэтому мы и настаиваем на формулировке «содействие организации». В этом конкретном случае виноват не только собственник, но и тот офицер, который продолжал ставить штампы, понимая, что в квартире и так прописан целый поселок.

Человек не просто нарушает закон, но и использует для этого свое служебное положение. Кстати, бывают случаи, когда собственник и не знает, что у него прописаны незнакомцы. Однажды моя бывшая коллега, депутат, оформляя декларацию о доходах, с удивлением обнаружила, что вместе с ней в квартире проживают около 40 иностранцев.

Способствуют нелегальной миграции и те, кто предлагает свои услуги по оформлению левой регистрации и патентов. И их тоже нужно привлекать к уголовной ответственности. По новой норме будет предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы в колонии общего режима

МЫ САМИ ОТВЕЧАЕМ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ

Мнение Марии Котовской, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук

— Пока есть бедность как проблема, пока есть неравномерность развития стран, которые всегда входили в состав сначала Российской империи, потом СССР, которые в той или иной степени ориентированы на нашу страну, будет и миграция. Но чтобы она была легальной, нужно повышать ответственность. И прежде всего крупных монополистов: строительных компаний, расположенных не только в Москве, но и в Подмосковье . К сожалению, нередко их возглавляют люди, для которых главное — получить прибыль. Поэтому их не интересует, есть ли у мигрантов, работающих на стройке, трудовые патенты или нет.

Еще один важный аспект нашей проблемы — так называемая теневая миграция. Сколько у нас работает нянечек, садовников, помощниц по дому? Официальных данных о них нет. Пока у жителей Москвы не сформируется идеология, по которой мы сами отвечаем за очень многие проблемы, происходящие в нашем городе, нелегальная миграция будет существовать. И мы должны понимать, что легальные мигранты однажды вернутся домой. Они могут остаться друзьями нашей страны или стать ее ненавистниками. Поэтому важно грамотно соблюдать баланс интересов москвичей и мигрантов. Выявлять коррупционные схемы и наказывать тех, кто их построил. В этом, считаю, и есть залог того, что мы называем гармонизацией межнациональных отношений.