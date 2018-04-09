Взаимная помощь улучшит отношения 

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол о проблемах миграционной политики в многонациональной Москве. Эксперты обсудили необходимость самых последних инициатив, требующих ужесточения закона, после чего постарались вывести свою формулу эффективного решения существующих проблем.
ГЛАВНЫЙ ЗАЛОГ УСПЕХА
Мнение Вячеслава Поставнина, президента фонда «Миграция XXI век»:
— Пожалуй, нет ни одного государства, которое решило бы до конца проблему нелегальной миграции. А в ряде стран, например в южных штатах США, нелегальная миграция и вовсе допускается как явление. Особенно в сезон сбора ягод и фруктов. Видимо, некоторые виды экономической деятельности нуждаются в нелегальных мигрантах.
Что же касается закона… Проще всего ужесточить. Но те меры, которые работали, когда была несущественная подвижка населения, сейчас малоэффективны. К сожалению, за то время, сколько у нас существует миграция, появился целый пласт людей, которые ущемлены в базовых ценностях.
Сегодня слова «таджик» и «узбек», которые должны обозначать древние народы с древней культурой, применимы к тем, кто готов браться за любую черную работу. Так не должно быть. Это говорит только о том, что просто запрещать, не пускать, выдворять, уже недостаточно. Нужно понять, что явление миграции необратимо. Ведь в конечном счете успешнее будет не та страна, которая технологически лучше развита, а та, которая сможет создать комфортные условия для совместного проживания разных народов.
РОДИНА — НЕ ПРОСТО МЕСТО НА КАРТЕ
Мнение Игоря Круговых, заместителя председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:
— Год назад была принята новая Стратегия национальной политики Москвы до 2025 года. Она во многом написана на новых концептуальных основах. Особое внимание уделяется вопросам миграции. Что нужно сделать, чтобы в многонациональной Москве механизмы мирного соседства народов работали эффективно? Основные направления миграционной политики, с одной стороны, связаны с привлечением иностранной рабочей силы, а с другой — с созданием условий для снижения зависимости экономики столичного региона от мигрантов.
Все-таки родина — нечто большее, чем просто место на карте, где ты родился и вырос. Я никогда не соглашусь с тем, что бросить свою страну — не важно какую — намного лучше, чем жить и работать дома.
Я — москвич, из семьи москвичей, но военных. И в первый класс я пошел в центральном районе Туракургана Наманганской области Узбекистана. Так вот, когда я пошел в школу, из 40 первоклашек только трое разговаривали на русском языке. Среднюю Азию я знаю прекрасно и благодарен ей за свою счастливую юность. Поэтому и говорю: давайте поможем соседям. И будем счастливо жить в своих странах, обязательно приезжая друг к другу в гости.
ПЕРЕЕХАТЬ И СТАТЬ ПАТРИОТОМ
Мнение Юрия Московского, руководителя Комиссии по нормативно-правовым инициативам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:
— Нелегальная миграция — явление ненормальное. Правоохранительные органы не работают в должной мере: вроде как все знают, но почему-то бездействуют. Поэтому и нужно ужесточать закон. И прежде всего в отношении тех, кто покрывает коррупционные схемы. Ведь сами иностранцы нередко становятся заложниками ситуации.
Более того, многие из них — и я сейчас говорю о людях, которые приезжают к нам с территории бывшего СССР, — охотно принимают российское гражданство и становятся великолепными работниками и патриотами нашей страны. По этому поводу на днях в Министерстве внутренних дел высказались за упрощение процедуры получения гражданства для приезжающих к нам высококвалифицированных специалистов и студентов, которые учатся в российских вузах и хотят остаться жить в России. На мой взгляд, упрощение должно быть и для носителей русского языка. Такая формулировка есть в российском законодательстве. И если бы она в полной мере была задействована нашим миграционным законодательством, то у нас появилось бы еще несколько миллионов российских граждан, которые нам крайне необходимы. Сила России, Москвы как раз и заключается в том, что мы принимаем в конечном счете всех и помогаем им адаптироваться. Но как быстро мигрант станет для нас своим, зависит от самого человека. Кому-то хватит и дня, а кому-то, чтобы войти в социум, нужны годы.
ЗАКОН НУЖНО УЖЕСТОЧИТЬ ИЗ-ЗА ВОПИЮЩИХ СЛУЧАЕВ
Мнение Инны Святенко, председателя комиссии Мосгордумы по безопасности:
— Нелегальная миграция выгодна прежде всего тем, кто на этом зарабатывает неплохие деньги. Поэтому мы и хотим внести изменение в Уголовный кодекс. Депутаты Мосгордумы предлагают ввести уголовную ответственность для тех, кто содействует организации нелегальной миграции. И это не иностранцы, а россияне, жители столицы, которые рассматривают мигрантов как источник доходов.
Почему нужна именно уголовная ответственность? Работая над законопроектом, мы изучили правоприменительную практику и наткнулись на вопиющий случай. Житель Екатеринбурга зарегистрировал в своей квартире 57 мигрантов.
Этим заинтересовалась полиция. Но собственник жилья нашел хорошего адвоката, который успокоил его, мол, не волнуйся, еще ни разу ни одно дело не довели до конца. И когда уже слухи дошли до прокурора города и он лично взял ситуацию под контроль, в той самой квартире были зарегистрированы 6748 мигрантов.
Поэтому мы и настаиваем на формулировке «содействие организации». В этом конкретном случае виноват не только собственник, но и тот офицер, который продолжал ставить штампы, понимая, что в квартире и так прописан целый поселок.
Человек не просто нарушает закон, но и использует для этого свое служебное положение. Кстати, бывают случаи, когда собственник и не знает, что у него прописаны незнакомцы. Однажды моя бывшая коллега, депутат, оформляя декларацию о доходах, с удивлением обнаружила, что вместе с ней в квартире проживают около 40 иностранцев.
Способствуют нелегальной миграции и те, кто предлагает свои услуги по оформлению левой регистрации и патентов. И их тоже нужно привлекать к уголовной ответственности. По новой норме будет предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
МЫ САМИ ОТВЕЧАЕМ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ
Мнение Марии Котовской, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук:
— Пока есть бедность как проблема, пока есть неравномерность развития стран, которые всегда входили в состав сначала Российской империи, потом СССР, которые в той или иной степени ориентированы на нашу страну, будет и миграция. Но чтобы она была легальной, нужно повышать ответственность. И прежде всего крупных монополистов: строительных компаний, расположенных не только в Москве, но и в Подмосковье. К сожалению, нередко их возглавляют люди, для которых главное — получить прибыль. Поэтому их не интересует, есть ли у мигрантов, работающих на стройке, трудовые патенты или нет.
Еще один важный аспект нашей проблемы — так называемая теневая миграция. Сколько у нас работает нянечек, садовников, помощниц по дому? Официальных данных о них нет. Пока у жителей Москвы не сформируется идеология, по которой мы сами отвечаем за очень многие проблемы, происходящие в нашем городе, нелегальная миграция будет существовать. И мы должны понимать, что легальные мигранты однажды вернутся домой. Они могут остаться друзьями нашей страны или стать ее ненавистниками. Поэтому важно грамотно соблюдать баланс интересов москвичей и мигрантов. Выявлять коррупционные схемы и наказывать тех, кто их построил. В этом, считаю, и есть залог того, что мы называем гармонизацией межнациональных отношений.