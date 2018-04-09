Полковник запаса ФСБ назвал обвинения России в деле Скрипалей «бредом сивой кобылы»

Александр Вощинин назвал обвинения Великобритании «бредом сивой кобылы».

Это оскорбление для России и российских спецслужб. Потому что, если даже предположить, что мы — олицетворение мирового зла, решившее отравить Скрипалей, что ж мы такие никчемные, что довести дело до конца не можем, а наш смертельный яд вовсе не смертельный? И как мы, такие лохи, смогли американского президента выбрать

— Александр Вощинин.

Он добавил, что Россия не должна доказывать свою невиновность. «Почему бремя доказывания переложили с обвинителя на обвиняемого?».

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