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Полковник запаса ФСБ назвал обвинения России в деле Скрипалей «бредом сивой кобылы»
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Полковник запаса ФСБ назвал обвинения России в деле Скрипалей «бредом сивой кобылы» 

360tv.ru 2 часа назад
ВВС Великобритании перехватили сообщение «Посылка доставлена», которую отправили в Россию в день отравления Скрипалей. Заявление прокомментировал полковник запаса ФСБ Александр Вощинин, сообщило РИА ФАН.
Александр Вощинин назвал обвинения Великобритании «бредом сивой кобылы».
Это оскорбление для России и российских спецслужб. Потому что, если даже предположить, что мы — олицетворение мирового зла, решившее отравить Скрипалей, что ж мы такие никчемные, что довести дело до конца не можем, а наш смертельный яд вовсе не смертельный? И как мы, такие лохи, смогли американского президента выбрать
— Александр Вощинин.
Он добавил, что Россия не должна доказывать свою невиновность. «Почему бремя доказывания переложили с обвинителя на обвиняемого?».
Королевские
военно-воздушные
силы Великобритании перехватили сообщение, якобы отправленное в Россию после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с текстом «посылка доставлена».
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