Ещё
Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант» 

АиФ 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Учёные, чиновники и актёры в субботу, 14 апреля, продиктуют жителям Челябинска «Тотальный диктант» на более чем 30 специально организованных площадках, сообщили «АиФ-Челябинск» организаторы акции.
Помимо традиционных площадок — вузов, школ и библиотек — жители столицы Южного Урала смогут написать «Тотальный диктант» и в необычных местах. Например, отличников прошлых лет и известных персон приглашают на колесо обозрения, что на набережной реки Миасс. А тех, кто мечтал пообщаться с настоящим учёным, ждут в Информационном центре по атомной энергии. Там читать текст писательницы Гузель Яхиной станет доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Николаевич Замоздра.
«ЮУрГУ, будучи одной из самых крупных площадок, предлагает четыре помещения для написания диктанта, в одной из которых «диктатором» станет заместитель министра образования Челябинской области Елена Зайко, — отмечают организаторы «Тотального диктанта». — В Историческом музее Южного Урала текст прочтёт начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Дмитрий Федечкин. А в областной универсальной научной библиотеке проверить свою грамотность придёт заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина».
Отметим, что для написания «Тотального диктанта» на многих площадках требуется предварительная регистрация. Старт акции — в 13.00.
АиФ: последние новости
Южноуральские города со статусом ТОСЭР отчитались об экономическом рывке Обитатели челябинского зоопарка примерили образ космонавтов Региональный портал госуслуг стал доступен южноуральцам
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США155
Путин знает тайну главного оружия Трампа279
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»77
Рыбке настал конец20
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:07
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»
В мире Статьи
03:50
Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Шоу-бизнес
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение