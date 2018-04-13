Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант»

Учёные, чиновники и актёры в субботу, 14 апреля, продиктуют жителям Челябинска «Тотальный диктант» на более чем 30 специально организованных площадках, сообщили «АиФ-Челябинск» организаторы акции.

Помимо традиционных площадок — вузов, школ и библиотек — жители столицы Южного Урала смогут написать «Тотальный диктант» и в необычных местах. Например, отличников прошлых лет и известных персон приглашают на колесо обозрения, что на набережной реки Миасс. А тех, кто мечтал пообщаться с настоящим учёным, ждут в Информационном центре по атомной энергии. Там читать текст писательницы Гузель Яхиной станет доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Николаевич Замоздра.

«ЮУрГУ, будучи одной из самых крупных площадок, предлагает четыре помещения для написания диктанта, в одной из которых «диктатором» станет заместитель министра образования Челябинской области Елена Зайко, — отмечают организаторы «Тотального диктанта». — В Историческом музее Южного Урала текст прочтёт начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Дмитрий Федечкин . А в областной универсальной научной библиотеке проверить свою грамотность придёт заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина».

Отметим, что для написания «Тотального диктанта» на многих площадках требуется предварительная регистрация. Старт акции — в 13.00.