Под колесами электрички у станции «Жаворонки» Московской железной дороги погиб подросток

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В среду, 11 апреля, СК РФ приступил к доследственной проверке по факту гибели подростка под колесами электрички рядом со станцией Московской железной дороги (МЖД) «Жаворонки».

— По предварительным данным, примерно в 08:00 несовершеннолетний 2000 года рождения при переходе железнодорожного полотна по пешеходному настилу на запрещающий сигнал светофора, травмирован проходящим электропоездом сообщением Лобня Кубинка , — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По ее словам, от полученных травм подросток скончался на месте.

На данный момент проводится комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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