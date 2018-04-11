Ещё
Под колесами электрички у станции «Жаворонки» Московской железной дороги погиб подросток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под колесами электрички у станции «Жаворонки» Московской железной дороги погиб подросток 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В среду, 11 апреля, СК РФ приступил к доследственной проверке по факту гибели подростка под колесами электрички рядом со станцией Московской железной дороги (МЖД) «Жаворонки».
— По предварительным данным, примерно в 08:00 несовершеннолетний 2000 года рождения при переходе железнодорожного полотна по пешеходному настилу на запрещающий сигнал светофора, травмирован проходящим электропоездом сообщением Лобня — Кубинка, — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По ее словам, от полученных травм подросток скончался на месте.
На данный момент проводится комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из Москвы-реки вытащили мужчину, который провалился под лед
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт: Евро может подняться до 85 рублей Зоопарки зарабатывают средства на спасение животных Алексей Емельянов: Дом купца Виноградова признан выявленным объектом культурного наследия Москвы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»338
Трамп выступил с призывом к России969
Захарова сделала Трампу ответное предложение182
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод40
Рынок отреагировал на заявление Трампа174
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение