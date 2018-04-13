Почти 50 попыток кражи имущества Московской железной дороги предотвращено в январе-марте

Столичные железнодорожники совместно с полицией предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества в I квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«На Московской железной дороге отмечается снижение количества случаев кражи железнодорожного имущества. Этому, в том числе, способствует постоянная совместная предупредительно-профилактическая работа железнодорожников, сотрудников транспортной полиции и охранных предприятий. Так, в январе-марте 2018 г. было предотвращено 46 попыток хищения железнодорожного оборудования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для борьбы с вандальными и хулиганскими действиями на МЖД ведется круглосуточное наблюдение за наиболее важными инфраструктурными объектами (вокзалами, парками отстоя вагонов, локомотивными депо, узлами связи, мостами и другими объектами). В I квартале 2018 г. выросло количество оставленных без присмотра вещей (с 26 в I квартале 2017 г. до 140 — в 2018 г.). При обнаружении таких предметов на объектах железнодорожной инфраструктуры в целях безопасности на место вызываются сотрудники правоохранительных органов , которые проводят осмотр. Состав продолжает поездку только после завершения проверочных мероприятий. Такие ситуации, в первую очередь, создают неудобства для пассажиров.

В пресс-службе подчеркнули, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение поездов пригородного и дальнего сообщения, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.