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Количество случаев травмирования граждан на Московской железной дороге с начала 2018 года снизилось на 6%
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Количество случаев травмирования граждан на Московской железной дороге с начала 2018 года снизилось на 6% 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
С начала 2018 года на Московской железной дороге отмечается снижение на 6% случаев травмирования граждан в зоне движения поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество погибших уменьшилось на 16%.
Наибольшее снижение случаев травмирования людей (на 16%) зафиксировано в таких субъектах, как Москва и Московская область, которые характеризуются большим пассажиропотоком и высокой интенсивностью движения поездов. Также улучшение отмечается в Брянской и Смоленской областях.
Основные причины получения травм — хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Для обеспечения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма на полигоне столичной магистрали железнодорожники ежегодно проводят разъяснительную работу с населением, а также модернизацию и строительство инфраструктурных объектов, предназначенных для безопасного перехода путей. Так, в 2018 году в рамках программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО „РЖД“ на Московской железной дороге запланировано построить 16 современных одноуровневых пешеходных переходов.
Московская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.
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