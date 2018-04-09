Количество случаев травмирования граждан на Московской железной дороге с начала 2018 года снизилось на 6%

С начала 2018 года на Московской железной дороге отмечается снижение на 6% случаев травмирования граждан в зоне движения поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество погибших уменьшилось на 16%.

Наибольшее снижение случаев травмирования людей (на 16%) зафиксировано в таких субъектах, как Москва Московская область , которые характеризуются большим пассажиропотоком и высокой интенсивностью движения поездов. Также улучшение отмечается в Брянской и Смоленской областях.

Основные причины получения травм — хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма на полигоне столичной магистрали железнодорожники ежегодно проводят разъяснительную работу с населением, а также модернизацию и строительство инфраструктурных объектов, предназначенных для безопасного перехода путей. Так, в 2018 году в рамках программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО „РЖД“ на Московской железной дороге запланировано построить 16 современных одноуровневых пешеходных переходов.

Московская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.