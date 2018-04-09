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Почти 200 нарушений устранили застройщики на стройках Подмосковья со 2 по 8 апреля
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Почти 200 нарушений устранили застройщики на стройках Подмосковья со 2 по 8 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 200 нарушений устранили застройщики на стройках Подмосковья за минувшую неделю, со 2 по 8 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области со 2 по 8 апреля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 202 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 193 ранее выявленных нарушения», — говорится в сообщении.
По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева, которые цитирует пресс-служба, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 130 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 10 строительных площадок, устранено 28 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 25 иных нарушений.
«За неделю инспекторским составом ведомства проведено 168 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 126 — плановых, 42 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры», — пояснили в пресс-службе.
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