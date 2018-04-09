Почти 200 нарушений устранили застройщики на стройках Подмосковья со 2 по 8 апреля

Почти 200 нарушений устранили застройщики на стройках Подмосковья за минувшую неделю, со 2 по 8 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области со 2 по 8 апреля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 202 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 193 ранее выявленных нарушения», — говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева, которые цитирует пресс-служба, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 130 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 10 строительных площадок, устранено 28 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 25 иных нарушений.