Санитарное состояние дворов проверил замглавы управы во время обхода территории Тимирязевского

В субботу, 7 апреля, первый заместитель главы управы Тимирязевского района по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Евгений Беляев провел обход территории по ранее запланированному маршруту. Целью обхода стала проверка санитарного состояния дворов и многоквартирных домов. Об этом сообщил представитель управы.

 Были даны поручения очистить дворовые территории от мусора, разрыхлить оставшиеся кучи снега по адресам: улица Ивановская, д. 18, д. 22, Дмитровское шоссе, д. 15, корп. 2, Красностуденческий проезд, д. 21. Также будет установлена урна возле магазина «Продукты» по адресу Тимирязевская улица, д. 38/25, — поделился Беляев.

Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)