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«Под знаком Пушкина». Лучшие школьники области съедутся в Болдино
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«Под знаком Пушкина». Лучшие школьники области съедутся в Болдино 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Алексея Белобородова«Под знаком Пушкина». Лучшие школьники области съедутся в Болдино
Юбилейная конференция «Под знаком Пушкина».начнет свою работу в четверг, 12 апреля. в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино».
В этом году для участия в конференции были присланы работы из различных регионов России. В итоге к участию в конференции были допущены школьники из Ардатовского, Арзамасского, Богородского, Большеболдинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Лукояновского, Пильнинского, Починковского, Семеновского, Сергачского, Сеченовского и Шатковского районов Нижегородской области.
Победители конкурса и их руководители получат сертификаты участников конференции, а также дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Лучшие работы будут напечатаны в сборнике рефератов, который издается по итогам каждой конференции.
Для педагогов в дни конференции состоится методическое занятие на тему: «Молитва белому листу» (творческая мастерская по произведениям А. С. Пушкина) с участием Кузиной И. В. к.п.н., доц. АФ ННГУ им. Н. И. Лобачевского и Миронычевой В. Ф., к.п.н., доц. АФ ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Участники конференции посетят музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», музей литературных героев «Повестей Белкина» в c. Львовка, примут участие в мастер-классах по ткачеству и гончарному делу, побывают на концерте классической музыки с участием семьи священника Антония Волкова из с. Воскресенское.
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