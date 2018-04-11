Операторы по приёму платежей не будут согласовывать с ЦБ внутренние «антиотмывочные» правила

Центральному дипозитарию и операторам по приёму платежей больше не придётся согласовывать с Банком России Росфинмониторингом правила внутреннего контроля, которые разрабатываются для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём.

«Данный закон исключает требования о согласовании центральным депозитарием, а также операторами по приёму платежей, с Центральным банком, а также Росфинмониторингом, своих правил внутреннего контроля, которые касаются «антиотмывочного» законодательства», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв

Таким образом, по его словам, обязанностью операторов останется только разработка правил внутреннего контроля по данному законодательству с учётом требований ЦБ.

Сенатор отметил, что в самом 115-м законе подробные требования о согласовании правил внутреннего контроля отсутствуют.

Изменения вносятся в статью 4 Федерального закона «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и статью 9 Федерального закона «О центральном депозитарии».