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Операторы по приёму платежей не будут согласовывать с ЦБ внутренние «антиотмывочные» правила
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Операторы по приёму платежей не будут согласовывать с ЦБ внутренние «антиотмывочные» правила 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Центральному дипозитарию и операторам по приёму платежей больше не придётся согласовывать с Банком России и Росфинмониторингом правила внутреннего контроля, которые разрабатываются для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём.
«Данный закон исключает требования о согласовании центральным депозитарием, а также операторами по приёму платежей, с Центральным банком, а также Росфинмониторингом, своих правил внутреннего контроля, которые касаются «антиотмывочного» законодательства», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.
Таким образом, по его словам, обязанностью операторов останется только разработка правил внутреннего контроля по данному законодательству с учётом требований ЦБ.
Сенатор отметил, что в самом 115-м законе подробные требования о согласовании правил внутреннего контроля отсутствуют.
Изменения вносятся в статью 4 Федерального закона «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и статью 9 Федерального закона «О центральном депозитарии».
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