Финорганизации освободят от лишних согласований

Центральный депозитарий и операторы по приёму платежей перестанут согласовывать правила внутреннего контроля с Центробанком Росфинмониторингом . Соответствующий законопроект рекомендовали принять Совету Федерации члены Комитета палаты по бюджету и финансовому рынку.

Глава Комитета Совфеда по бюджету и финрынку Николай Журавлёв отметил, что предлагаемые поправки не приведут к снижению эффективности внутреннего контроля центрального депозитария и оператора по приёму платежей или к повышению риска легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма.

Ранее замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный отмечал, что предлагаемый законопроект устраняет архаичное требование.

«В нулевых годах требование по согласованию правил внутреннего контроля существовало у всех финансовых институтов. Потом это было отменено. В настоящее время данные правила принимаются финансовыми организациями самостоятельно», — отметил чиновник.