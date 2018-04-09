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Финорганизации освободят от лишних согласований
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Финорганизации освободят от лишних согласований 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Центральный депозитарий и операторы по приёму платежей перестанут согласовывать правила внутреннего контроля с Центробанком и Росфинмониторингом. Соответствующий законопроект рекомендовали принять Совету Федерации члены Комитета палаты по бюджету и финансовому рынку.
Глава Комитета Совфеда по бюджету и финрынку Николай Журавлёв отметил, что предлагаемые поправки не приведут к снижению эффективности внутреннего контроля центрального депозитария и оператора по приёму платежей или к повышению риска легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма.
Ранее замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный отмечал, что предлагаемый законопроект устраняет архаичное требование.
«В нулевых годах требование по согласованию правил внутреннего контроля существовало у всех финансовых институтов. Потом это было отменено. В настоящее время данные правила принимаются финансовыми организациями самостоятельно», — отметил чиновник.
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