Новые реанимобили появятся в Нижнем Новгороде перед мундиалем

После окончания Чемпионата мира по футболу кареты скорой помощи будут использоваться для жителей региона, передает пресс-служба областного правительства.

10 апреля Глеб Никитин в рамках подготовки к мировому футбольному первенству вручит Нижегородскому центру медицины катастроф ключи от 29 реанимобилей на базе Газель NEXT.

«Кареты укомплектованы современным оборудованием — дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких, системой ГЛОНАСС и навигаторами», — говорится в сообщении.