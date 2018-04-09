Новые реанимобили появятся в Нижнем Новгороде перед мундиалем 

После окончания Чемпионата мира по футболу кареты скорой помощи будут использоваться для жителей региона, передает пресс-служба областного правительства.
10 апреля Глеб Никитин в рамках подготовки к мировому футбольному первенству вручит Нижегородскому центру медицины катастроф ключи от 29 реанимобилей на базе Газель NEXT.
«Кареты укомплектованы современным оборудованием — дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких, системой ГЛОНАСС и навигаторами», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее врио губернатора дал поручение областному минздраву активизировать работу по созданию «бережливых поликлиник», которую в регионе начали самостоятельно. В ходе проекта в регионе будут бороться с очередями и долгим ожиданием приема в поликлиниках.