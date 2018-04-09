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Волгоградская компания стала региональным оператором ТКО в Архангельской области
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Волгоградская компания стала региональным оператором ТКО в Архангельской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
АРХАНГЕЛЬСК, 9 апреля, ФедералПресс.
«Чистый город» получил такой статус уже в четвертом регионе.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного Архангельской области подписало соглашение с волгоградской ГК «Чистый город» об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 10 лет.
Статус регионального оператора присвоили по итогам конкурсного отбора, участниками которого являлись две компании — АО «Управление отходами» и ООО «ЭкоЦентр» (ГК «Чистый город»). В зону обслуживания регионального оператора вошла вся территория Архангельской области с численностью населения более 1,1 млн человек.
Это уже четвертый субъект РФ, наряду с Астраханской и Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» работает в статусе регионального оператора.
В ближайшие несколько месяцев регоператора проведет детальный анализ отрасли обращения с отхода, а также инвентаризацию контейнерных площадок. По ее результатам будет принято решение о необходимости замены устаревшей тары, установке дополнительных контейнеров. Затем специалисты определят необходимое для обеспечения бесперебойной работы размещение перегрузочных мощностей и требуемое количество спецтехники — с учетом географических особенностей региона, таких как протяженность, удаленность муниципальных образований друг от друга.
С приходом регионального оператора многие жители сел впервые получат услугу по вывозу мусора, — пояснила председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. «В первые месяцы одной из главных задач регионального оператора станет организация сбора и транспортировки ТКО исключительно на законные объекты на территории всего региона, включая отдаленные сельские поселения», — уточнила Вергун.
Региональный оператор также планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству на территории Архангельской области регионального экотехнопарка, включающего мусоросортировочный комплекс, перегрузочные мощности и полигон ТКО.
«Чистый город» реализует его за счет собственных средств без привлечения бюджетных гарантий и обязательств. Общий оъем инвестиций в организацию сферы обращения с отходами Архангельской области оценивается в 2,5 млрд рублей.
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