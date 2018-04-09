Волгоградская компания стала региональным оператором ТКО в Архангельской области

«Чистый город» получил такой статус уже в четвертом регионе.

Статус регионального оператора присвоили по итогам конкурсного отбора, участниками которого являлись две компании — АО «Управление отходами» и ООО «ЭкоЦентр» (ГК «Чистый город»). В зону обслуживания регионального оператора вошла вся территория Архангельской области с численностью населения более 1,1 млн человек.

Это уже четвертый субъект РФ , наряду с Астраханской и Ростовской областями и республикой Калмыкия , где ГК «Чистый город» работает в статусе регионального оператора.

В ближайшие несколько месяцев регоператора проведет детальный анализ отрасли обращения с отхода, а также инвентаризацию контейнерных площадок. По ее результатам будет принято решение о необходимости замены устаревшей тары, установке дополнительных контейнеров. Затем специалисты определят необходимое для обеспечения бесперебойной работы размещение перегрузочных мощностей и требуемое количество спецтехники — с учетом географических особенностей региона, таких как протяженность, удаленность муниципальных образований друг от друга.

С приходом регионального оператора многие жители сел впервые получат услугу по вывозу мусора, — пояснила председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. «В первые месяцы одной из главных задач регионального оператора станет организация сбора и транспортировки ТКО исключительно на законные объекты на территории всего региона, включая отдаленные сельские поселения», — уточнила Вергун.

Региональный оператор также планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству на территории Архангельской области регионального экотехнопарка, включающего мусоросортировочный комплекс, перегрузочные мощности и полигон ТКО.

«Чистый город» реализует его за счет собственных средств без привлечения бюджетных гарантий и обязательств. Общий оъем инвестиций в организацию сферы обращения с отходами Архангельской области оценивается в 2,5 млрд рублей.